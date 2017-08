Pokemon GO: arrivano i nuovi Pokemon Leggendari Raikou, Entei e Suicune

ha annunciato l'arrivo di tre nuoviper: a partire da oggi sarà possibile catturare, inoltre gli sviluppatori hanno annunciato anche interessanti novità per le Battaglie Raid.

Dal 31 agosto al 30 settembre potrete trovare questi Pokémon Leggendari nelle seguenti regioni:

Raikou : Pokémon Leggendario di tipo Elettro, potrà essere combattuto in tutte le Americhe

: Pokémon Leggendario di tipo Elettro, potrà essere combattuto in tutte le Americhe Entei : Pokémon Leggendario di tipo Fuoco, potrà essere combattuto in tutta l'Europa e l’Africa

: Pokémon Leggendario di tipo Fuoco, potrà essere combattuto in tutta l'Europa e l’Africa Suicune: Pokémon Leggendario di tipo Acqua, potrà essere combattuto in tutta la regione Asia-Pacifico.

Il 30 settembre, questi tre Pokémon Leggendari si trasferiranno in una diversa regione e saranno disponibili fino al 31 ottobre per gli Allenatori che vorranno combatterli insieme ai loro amici. Il 31 ottobre faranno la loro tappa finale nell'ultima regione rimanente. Raikou, Entei e Suicune saranno disponibili solo per questo periodo limitato, così assicuratevi di combattere contro di loro quando arriveranno nelle Palestre vicino a voi!

Mentre questi Pokémon Leggendari viaggeranno per il mondo, anche noi inizieremo una fase di test delle Battaglie Raid EX (prima si chiamavano Battaglie Raid Esclusive) presso Palestre selezionate, prima di rendere disponibile globalmente questa funzionalità. Abbiamo raccolto precoci e preziosi feedback riguardo alla nuova funzionalità delle Battaglie Raid EX e continuiamo a testarla e ad affinare l’esperienza grazie al feedback della comunità globale degli Allenatori. Durante il test sul campo faremo degli adattamenti periodici ai requisiti di ammissibilità, alla frequenza, ai tempi, alle ubicazioni e alle durate delle Battaglie Raid EX, con l’obiettivo di rendere la funzionalità delle Battaglie Raid EX coinvolgente, appagante e soprattutto divertente per gli Allenatori che parteciperanno regolarmente alle Battaglie Raid.



I primi Pass per le Battaglie Raid EX saranno inviati molto presto e chi sarà invitato avrà l’opportunità di provare il nuovo sistema a partire dal 6 settembre. Rimanete sintonizzati per ricevere più aggiornamenti, man mano che lanceremo il test sul campo delle Battaglie Raid EX in più Palestre nel corso delle prossime settimane. Siamo ansiosi di leggere tutti i vostri costruttivi feedback sui nostri canali social e vi incoraggiamo a continuare a condividere i vostri pensieri per tutta la durata del test sul campo delle Battaglie Raid EX!