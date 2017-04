Il Festival Acquatico disi è rivelato un successo:ha infatti annunciato che durante questo speciale evento gli allenatori hanno catturato in totale oltre 589 milioni diin tutto il mondo.

Un traguardo importante, che testimonia ancora una volta l'enorme popolarità di Pokemon GO, specialmente in Nord America. Ricordiamo che il Water Festival è terminato il 29 marzo scorso, nonostante questo, Shiny Magikarp continuerà ad essere disponibile per tutti i giocatori.

Per i prossimi mesi, Niantic ha in programma tante novità per Pokemon GO, tra cui migliorie al sistema delle palestre e l'introduzione dei tanto attesi scambi.