Pokemon GO: come catturare il Cane Leggendario Suicune

Pokemon GO: come catturare Suicune

Fino al 31 ottobre i giocatori di Pokemon GO potranno tentare di catturare Suicune partecipando a una Battaglia Raid, per farlo sarà necessario essere in possesso di un Pass Raid (Standard) oppure acquistarlo tramite lo store del gioco. Suicune appare leggermente più debole di Entei in quanto può contare su un PL pari a 34471 contro i 38628 del Cane Leggendario Entei, in ogni caso si tratta di una creatura decisamente potente che difficilmente potrà essere catturata senza l'aiuto di un team formato da almeno 5 o 6 allenatori. Avete bisogno di alleati? In questo caso potete utilizzare il tool online di The Silph Road chee permette di trovare nuovi allenatori nelle vostre vicinanze, si tratta di uno strumento legittimo che non vi farà incorrere in alcun ban, in quanto non viola in alcun modo le regole di Niantic.



I giocatori avranno a disposizione 48 ore di tempo per prendere parte al raid prima che l'evento abbia inizio, il Raid vero e proprio invece non potrà durare più di 120 minuti. Ricordiamo che sfere come Mega Ball e Ultra Ball non avranno alcun effetto sulla cattura di Suicune (per il quale è necessario utilizzare una Premier Ball) mentre una Baccalampon Dorata potrebbe aumentare le vostre possibilità di successo. Infine, segnaliamo che i Pokemon Leggendari non potranno essere posti a difesa delle palestre, poiché andrebbero ad influire negativamente sul bilanciamento di alcuni parametri del gioco. Questo tipo di Pokemon potrà comunque essere utilizzato per sferrare offensive alle palestre.

Migliori Pokemon per sconfiggere Suicune

Quali sono i migliori Pokemon per catturare Suicune? Suicune è un Pokemon di tipo Acqua, contro di lui risultano efficaci mostri com Zapdos, Dragonite, Venusaur, Exggutor, Jolteon, Lanturn, Victreebel e Vileplume, in particolar modo la mossa Solarraggio sembra essere particolarmente utile per indebolire Suicune e abbassare il suo numero di PL.



Siete riusciti a catturare Suicune? Avete bisogno di aiuto, consigli e suggerimenti? Aspettiamo i vostri commenti nello spazio qui sotto!