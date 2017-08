Pokemon GO: come catturare e dove trovare Kangaskhan e Unown

sono due, catturabili in determinati paesi e solamente per un periodo limitato. Niantic Labs ha recentemente reso più frequenti le loro apparizioni in: fino al 21 agosto, un maggior numero diselvatici appariranno a Roma, Milano e Napoli.

Pokemon GO: dove trovare Kangaskhan e Unown

Unown e Kangaskhan appartengono ai Pokemon Rari di seconda generazione, rari poichè ritenuti "Regionali", ovvero destinati ad apparire solamente in alcuni paesi e per un periodo limitato. Fino al 21 agosto sarà possibile trovare Unown e Kangaskhan selvatici nelel seguenti città europee:

Bratislava

Badajoz, Spain

Barcellona

Cádiz

Madrid

Sevilla

Vienna

Praga

Copenhagen

Helsinki

Dijon

Lille

Lione

Marsiglia

Nice

Parigi

Rennes

Berlino

Bochum

Gera

Leipzig

Mönchengladbach

Monaco

Oberhausen

Recklinghausen

Milano

Napoli

Roma

Oslo

Varsavia

Lisbona

San Sebastián

Valencia

Valladolid

Stoccolma

Zurigo

Almere

Amsterdam

Leidschendam

Zoetermeer

Belfast

Birmingham

Cardiff

Glasgow

Londra

Manchester

Tre le città italiane prescelte, ovvero Napoli, Roma e Milano, se vi trovate in vacanza all'estero avrete indubbiamente una scelta maggiore, come dimostra l'elenco pubblicato qui sopra.

Pokemon GO: come catturare Kangaskhan

Kangaskhan viene catalogato come Pokemon Ultra Raro e le possibilità di avvistarlo sono decisamente limitate, fino ad oggi gli unici casi di cattura si sono registrati in Australia, unico paese dove il Pokemon era effettivamente disponibile. Gli avvistamenti si moltiplicheranno sicuramente anche in Europa, una volta avvistato un Kangaskhan selvatico provate a lanciare una Baccalampon e a catturarlo con una Ultra Ball, indubbiamente la sfera Pokè più adatta per questo tipo di mostro.



Pokemon GO: come catturare Unown

Anche Unown viene descritto come un Pokemon Ultra Raro, catturare questa creatura non è particolarmente difficile, a patto naturalmente di riuscire ad avvistarla. Se vi trovate nei pressi di uno Unown selvatico dovrete utilizzare una Baccalampon e una Sfera Ultra (o comunque una Pokeball di fascia alta) per avere maggiori possibilità di vittoria. Ad oggi sono state avvistate varie forme di Unown ma non tutte le 26 varianti del mostro, collezionarle tutte sembra essere una vera impresa, non è escluso che Niantic non abbia ancora previsto questa possibilità.

Ricordiamo come recentemente anche i primi Pokemon Leggendari abbiano fatto la loro comparsa in Pokemon GO, tra cui Lugia, Articuno e Moltres, mentre Zapdos dovrebbe iniziare ad apparire da lunedì 7 agosto e fino al 15 dello stesso mese.