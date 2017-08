Pokemon GO: come catturare Zapdos, il nuovo Pokemon Leggendario

è il nuovodi! Da qualche ora, questo Pokemon ha fatto la sua comparsa sostituendo. Per catturarlo gli allenatori avranno a disposizione una settimana, l'Uccello Leggendario scomparirà il 14 agosto, trascorsa tale data non ci saranno certezze riguardo la possibilità di rivederlo.

Pokemon GO: Come catturare Zapdos

Come già detto in occasione della guida per catturare Moltres, per avere la meglio sui Pokemon Leggendari è necessario prendere parte alle Battaglie Raid: per partecipare alle sfide basterà essere in possesso di un Raid Pass Standard o in alternativa acquistarne di nuovi tramite lo store. Quando un Raid Leggendario sarà disponibile un Uovo Leggendario di colore blu scuro apparirà sulla Palestra designata. I giocatori avranno a disposizione un totale di 48 ore per prendere parte al raid prima che l'evento abbia inizio. Vi consigliamo dunque di radunare i vostri amici e partecipare in gruppi da venti all’evento, poiché i Pokemon Leggendari sono alquanto forti e vi creeranno non pochi problemi. Dovrete ovviamente avere a disposizione dei Pokemon potenti e allenati, altrimenti le vostre possibilità di vittoria saranno pressoché pari a zero.

In particolare, Zapdos (nuovo Pokemon Leggendario) è vulnerabile alle mosse di tipo Roccia e Ghiaccio è un Pokemon di tipo Elettro/Volante, uno dei migliori mostri da mandare in battaglia sembra essere Tyrannitar (con mossa Pietrataglio), dal web arrivano infatti le prime conferme sull'efficacia di questa creatura nello scontro con Zapdos. Consigliati anche Golem, Jynx, Piloswine (attacco Ghiaccio Slavina) e Dragonite (mossa Oltraggio).

Ricordatevi che sfere come Master Ball e Ultra Ball non avranno alcun effetto sulla cattura di Zapdos, evitate quindi di sprecare Pokeball inutilmente, mentre potrebbe essere una buona idea quella di utilizzare una Baccalampon Dorata per aumentare le possibilità di successo. Infine, ricordate che i Pokemon Leggendari non potranno essere posti a difesa delle palestre, poiché andrebbero ad influire negativamente sul bilanciamento del gioco. Tuttavia, questi Pokemon potranno essere liberamente utilizzati per sferrare offensive alle palestre.

Siete riusciti a catturare Zapdos? Avete bisogno di aiuto, consigli e suggerimenti? Aspettiamo i vostri commenti nello spazio qui sotto!