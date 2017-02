Pokemon GO: come far evolvere Eevee in Espeon e Umbreon

Il nuovo aggiornamento di(ora disponibile per il download) ha portato in dote oltre 80 nuovi Pokemon, tra cui le due nuove evoluzioni di, ovvero. Di seguito, un trucco per far evolvere facilmente Eevee.

Al momento della sua trasformazione, Eevee si trasformerà casualmente in una delle sue cinque evoluzioni, in realtà però è possibile "forzare" l'evoluzione in una creatura ben precisa, semplicemente rinominando il Pokemon con uno dei seguenti nomi:

Sparky (Evoluzione in Jolteon)

Rainer (Evoluzione in Vaporeon)

Pyro (Evoluzione in Flareon)

Sakura (Evoluzione in Espeon)

Tamao (Evoluzione in Umbreon)

Per far evolvere Eevee in Umbreon o Espeon dovremo quindi rinominarlo rispettivamente Tamao o Sakura. Questo trucco funziona una sola volta, successivamente lo stesso nickname porterà in ogni caso a un'evoluzione casuale, senza possibilità di scelta.

Il metodo è già stato testato con successo (come dimostra anche il video che trovate in calce) e funziona indistintamente sulle versioni iOS e Android del gioco, a patto ovviamente di aver installato il nuovo aggiornamento. Se avete iniziato da poco la vostra carriera di allenatori, su Everyeye.it trovate la guida di Pokemon GO con i consigli sulle uova, sulle evoluzioni dei Pokemon, sui Pokestop e sulle Pokeball.