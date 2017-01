Pokémon GO: come ottenere i bonus giornalieri e settimanali

continua a riscuotere un grande successo in tutto il mondo, complici l’aggiunta di nuovi Pokémon di seconda generazione e di inedite funzioni sviluppate per catturare l’attenzione dei giocatori.

Tra queste, spicca senza ombra di dubbio l’introduzione di interessanti bonus giornalieri e settimanali che ricompensano l’utente con esperienza extra, polvere di stelle ed altri oggetti interessanti. In questa guida vi illustreremo quindi i vari bonus presenti nel gioco, fornendovi alcuni consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo da Pokémon GO.

I bonus, sia giornalieri che settimanali, possono essere conquistati portando a termine alcune semplici azioni. Infatti, ogni giorno, dopo aver catturato un mostriciattolo o dopo aver visitato un PokéStop, otterrete una cospicua quantità di esperienza e polvere di stelle, da utilizzare per potenziare i vostri Pokémon. Allo stesso modo, ogni sette giorni potrete ottenere delle ricompense ancora più interessanti ed aggiungere nuovi oggetti al vostro inventario. In particolare:

Catturare un Pokémon : ricompensa giornaliera 500 XP, 600 Polvere di Stelle; ricompensa settimanale 2000 XP, 2400 Polvere di Stelle.

: ricompensa giornaliera 500 XP, 600 Polvere di Stelle; ricompensa settimanale 2000 XP, 2400 Polvere di Stelle. Visitare un PokéStop: ricompensa giornaliera 500 XP, oggetti addizionali; ricompensa settimanale 2000 XP, una maggiore quantità di oggetti addizionali.

Questi bonus andranno a sommarsi alle tradizionali ricompense offerte dal gioco perciò, in totale, riceverete una cospicua quantità di esperienza, polvere di stelle e oggetti da aggiungere al vostro inventario. Tenete bene a mente che suddetti bonus si applicano alla prima cattura e alla prima visita della giornata e, ovviamente, non verranno rinnovati per ogni nuova azione effettuata nell’arco delle ventiquattro ore. Assicuratevi inoltre di avere spazio a sufficienza nello zaino, altrimenti non potrete ottenere gli oggetti addizionali legati ai bonus giornalieri e settimanali. Ricordate infine che la schiusa di un uovo non viene conteggiata dal gioco come cattura di un nuovo Pokémon, perciò dovrete esplorare il territorio circostante fino a trovare un mostriciattolo selvatico da aggiungere alla vostra squadra.