Pokemon GO: come ottenere il cappello di Pikachu per il Pokemon Day

ha da poco ricevuto un corposo aggiornamento che ha introdotto più di ottanta nuovi mostri di seconda generazione, ma non è tutto: in occasione del ventunesimo anniversario deiche cadrà il 27 febbraio, Niantic ha deciso di organizzare uno speciale evento che permetterà a tutti di catturarecon indosso un cappello a tema.

Dal 26 febbraio alle 22:00 al 6 marzo alle 22:00, i Pikachu che incontrerete allo stato selvatico indosseranno uno speciale cappello dedicato al ventunesimo anniversario dalla nascita dei Pokémon. Inoltre, i mostriciattoli catturati durante questo periodo conserveranno il loro cappellino per sempre, proprio come accaduto durante il periodo natalizio.

Al momento Niantic non ha rivelato ulteriori informazioni riguardanti il Pokémon Day ma, stando a quanto visto in passato con Pikachu Natalizio, il nuovo cappellino celebrativo dedicato al mostriciattolo giallo dovrebbe accompagnare Pikachu e le relative evoluzioni anche dopo la conclusione dell’evento. Inoltre, il Pokémon dovrebbe comparire più frequentemente rispetto al normale, aumentando in tal modo le probabilità di cattura.

Come anticipato in precedenza, anche Raichu dovrebbe conservare lo speciale cappello festivo, perciò vi consigliamo di catturare almeno due Pikachu: uno da conservare nella sua forma originaria ed un secondo da far evolvere. Ricordate infine che si tratta di un’aggiunta puramente estetica, perciò le statistiche dei mostriciattoli rimarranno invariate.