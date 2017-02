Pokemon GO: come ottenere Porygon2, Scizor, Crobat, Kingdra, Steelix e Slowking

Il nuovoha portato in dote 80 nuovidi seconda generazione, questo ha portato alla disponibilità di nuove forme evolutive per alcuni dei mostriciattoli che abbiamo potuto catturare nei mesi scorsi. Vediamo quali sono le nuove evoluzioni die come ottenerle.

Pokemon GO: Oggetti Evoluzione

In Pokemon GO fanno la loro comparsa gli Oggetti Evoluzione, che hanno fatto il loro debutto in Pokemon Oro/Argento e Cristallo, rappresentando una delle più importanti novità della seconda generazione di Pokemon. Utilizzando Squama Drago, Metalcoperta, Upgrade, Roccia di Re e Pietra Solare sarà possibile ottenere le evoluzioni di Pokemon come Gloom, Chansey, Golbat, Seadra, Poliwhirl, Porygon, Onix, Slowbro e Scyther.

Gli oggetti in questione possono essere recuperati nei PokèStop, anche se non con una frequenza particolarmente elevata. Per far evolvere i Pokemon elencati di seguito non basteranno però gli Oggetti Evoluzione ma in alcuni casi sarà necessario possedere anche un certo quantitativo di Caramelle Pokemon, seguendo lo schema indicato qui sotto.

Pokemon GO: Nuove Evoluzioni

Ecco la guida per ottenere Bellossom, Blissey, Crobat, Kingdra, Politoed, Porygon2, Scizor, Slowking e Steelix:

Gloom evolve in Bellossom utilizzando Pietra Solare e 100 Caramelle Oddish

Poliwhirl evolve in Politoed utilizzando Roccia di Re e 100 Caramelle Poliwag

Scyther evolve in Scizor utilizzando l'oggetto Metalcoperta e 50 Caramelle Scyther

Slowbro evolve in Slowking con l'oggetto Roccia di Re e 50 Caramelle Slowpoke

Onix evolve in Steelix utilizzando Metalcoperta con 50 Caramelle Onix

Seadra evolve in Kingdra utilizzando Squama Drago e 100 Caramelle Horsea

Chansey evolve in Blissey utilizzando 50 Caramelle Chansey

Golbat evolve in Crobat utilizzando 100 Caramelle Zubat

Porygon evolve in Porygon2 utilizzando Upgrade in coppia con 50 Caramelle Porygon

Inoltre è possibile far evolvere Eevee in Espeon e Umbreon senza l'utilizzo di Oggetti e Caramelle Pokemon. Per altri consigli e suggerimenti utili vi rimandiamo alla nostra Guida di Pokemon GO.