Pokémon GO: come trovare e catturare Blissey

è uno dei Pokémon che maggiormente hanno beneficiato dell'update di bilanciamento cheha pubblicato recentemente per, la sua evoluzione diretta, è ora diventato uno dei più efficaci difensori di Palestre, soprattutto grazie al notevole valore numerico dei suoi HP.

Essendo diventato uno dei Pokémon più ambiti, ma anche più temuti dagli allenatori, andiamo a spiegarvi di seguito come ottenere un Blissey e come batterlo efficacemente nel caso in cui vi troviate ad affrontarlo.

Come ottenere Blissey

Blissey è un Pokémon tanto desidato quanto difficile da catturare; sono infatti molto rari i casi in cui ne sono stati avvistati degli esemplari selvatici. Per arrivare a Blissey, si può decidere di percorrere una via più fattibile: catturare in primo luogo un Chansey e farlo evolvere. Anche Chansey, dal canto suo, non risulta tra i Pokémon che più di frequente si manifestano per le città, e per di più sono noti per sfuggire alle Poké Ball in gran parte delle occasioni. Per fortuna degli allenatori, esiste anche la possibilità di ottenerlo facendo schiudere un uovo da 10 KM, per quanto anche qui la percentuale di successo non siano delle più alte.

Nel momento in cui sarete riusciti ottenere un Chansey, si avrà la possibilità di farlo evolvere in Blissey esclusivamente tramite l'utilizzo di 50 caramelle Chansey; nessun Oggetto Evoluzione è infatti applicabile in questo caso.

Come sconfiggere Blissey

Se doveste trovarvi impegnati in uno scontro contro un Blissey, farete bene a concentrarvi sulle debolezze specifiche del Pokémon, dal momento che le sue alte difese costituiscono una vera roccaforte per le Palestre da lui protette. Come apprendiamo dal Global Pokédex, Blissey è debole agli attacchi di tipo Lotta: di conseguenza vi consigliamo vivamente di utilizzare dei Pokémon come Hitmonlee o Machamp. Sconsigliato, invece, l'utilizzo di Pokémon di tipo Spettro, in quanto estremamente inefficaci contro le difese di Blissey.