Pokemon GO: come trovare Pikachu Halloween con il cappello da strega

E' ufficialmente iniziato l'evento didi! Oltre ad introdurre i primi mostri di terza generazione, questo evento festivo porta in dote anche un tenero, catturabile fino al 2 novembre.

Esattamente come accaduto per Pikachu natalizio e Pikachu con il cappello di Ash, anche in questo caso il Pokemon elettrico si aggirerà nelle aree ad alta densità urbana e presso luoghi come parchi, centri commerciali e piazza dei centri storici. Sebbene Niantic abbia dichiarato che Pikachu Halloween sia presente in grandi quantità, le probabilità di cattura restano basse, poichè si tratta di un Pokemon in edizione limitata, vi consigmiamo perciò di armarvi di una buona quantità di Aromi, Moduli Esca, Bacchelampon e Ultra Ball, in modo da incrementare le vostre chance di cattura.

Una volta catturato, Pikachu Halloween resterà per sempre nella vostra squadra di Pokemon GO e potrà essere utilizzato liberamente e senza limitazioni. Ricordiamo che durante l'evento potrete ottenere caramelle extra facilmente: le ricompense per aver catturato, schiuso e trasferito mostri saranno raddoppiate e il Buddy Pokemon troverà le caramelle molto più velocemente per tutta la durata dell'evento.