Pokemon GO: dischiuse 87 milioni di uova durante il Festival dell'Uovo

ha annunciato che durante l'eventodi, gli allenatori di tutto il mondo hanno fatto schiudere ben 87 milioni di uova. Un risultato notevole, che testimonia la vivacità della community, ancora attivissima a oltre otto mesi dal lancio del gioco.

Il Festival dell'Uovo si è tenuto ad aprile e ha permesso ad alcuni fortunati giocatori di sbloccare ricompense speciali, oltre a punti esperienza raddoppiati per tutta la durata dell'evento. Per il 2017, Niantic ha in serbo altre sorprese per i giocatori di Pokemon GO, nei prossimi mesi arriveranno i tanti attesi scambi e la co-op, oltre a migliorie per il sistema delle palestre e faranno la loro comparsa i primi Pokemon leggendari.