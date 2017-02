Pokemon GO: disponibile l'aggiornamento con 80 nuovi Pokemon da Oro e Argento

si aggiorna: da oggi è possibile scaricare il nuovo update su iOS (versione 1.27.2) e Android (0.57.2), il quale include 80 nuovi Pokemon tratti da, tra cui Chikorita, Cyndaquil e Totodile.

Tra le altre novità troviamo anche l'introduzione di Pokemon diversi a seconda del sesso (maschile o femminile), nuove meccaniche per i combattimenti, schermata degli incontri rinnovata, nuovi oggetti per personalizzare l'avatar, migliorie alla mappa e la risoluzione di alcuni bug e problemi minori, oltre a stabilità migliorata durante l'uso dell'app per Apple Watch.

L'update porta in dote anche le ultime due evoluzioni di Eevee, ovvero Espeon e Umbreon, vi proponiamo un trucco per forzare l'evoluzione di Eevee nel Pokemon desiderato.