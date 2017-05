Pokémon GO: disponibili dei codici promozionali per gli utenti Android

Come apprendiamo da un annuncio pubblicato sul sito ufficiale del gioco, gli utentipossono ora scaricare alcuni codici promozionali da riscattare in

"Pokémon GO offre occasionalmente dei codici promozionali provenienti dalle nostre partnership e dagli eventi speciali", si legge sul sito di Pokémon GO. "I codici promozionali possono essere utilizzati per riscattare oggetti come Poké Ball, moduli esca, uova fortunate, e altro".

Seguendo questo indirizzo, potete seguire passo per passo la procedura con la quale riscattare i vostri codici promozionali. Una volta terminata l'operazione, una notifica vi annoterà l'entità dell'oggetto acquisito.

Pokémon GO è disponibile per dispositivi iOS e Android. Uno YouTuber russo rischia fino a 3 anni di carcere per aver giocato al titolo di Niantic Labs in una chiesa.