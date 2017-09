Parlando ai microfoni di Bloomberg, il CEO diTsunekazu Ishihara ha dichiarato chenon ha ancora raggiunto il suo apice, tanto che l'app avrebbe mostrato solamente il 10% delle sue reali potenzialità.

Queste le parole di Ishihara: "Pokemon GO è un successo planetario ma ad oggi ha espresso un decimo delle sue potenzialità. Vogliamo fare molto di più e siamo sicuri che l'app esprimerà pienamente il suo potenziale quando Niantic aggiungerà gli scambi e le battaglie."

Niantic Labs ha iniziato a distribuire gli inviti per partecipare ai Raid EX, i primi codici sono stati inviati in Giappone e Nord America, ma non in Europa, almeno per il momento.