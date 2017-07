Pokemon GO Fest: causa legale contro Niantic per pubblicità ingannevole

Purtroppo il primonon è andato esattamente come previsto: l'evento si è tenuto lo scorso weekend a Chicago, la manifestazione è stata funestata da molti problemi, tantissimi allenatori non sono riusciti a connettersi alla rete e l'infrastruttura diè andata offline più volte, impedendo di catturare i

Niantic Labs si è scusata per l'accaduto e si è proposta persino di rimborsare il biglietto ai giocatori delusi, parole che però non hanno convinto alcuni allenatori, i quali hanno deciso di fare causa alla società per pubblicità ingannevole.

Venti partecipanti all'evento hanno contattato l'avvocato Thomas Zimmerman e insieme hanno avviato una class action contro Niantic, secondo l'accusa l'azienda avrebbe fatto promesse non mantenute, considerando i numerosi problemi ai server e l'impossibilità di partecipare ai festeggiamenti. Un portavoce del team non ha voluto commentare la vicenda, specificando che il gruppo non è solito diffondere dettagli riguardo eventuali cause legali in essere.