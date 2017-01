Pokemon GO ha generato ricavi per 950 milioni di dollari nel 2016

Secondo quanto riportato da App Annie,ha generato ricavi per 950 milioni di dollari nel 2016. Un risultato sicuramente notevole per il gioco di, che nonostante il calo di utenti è riuscito comunque a generare profitti senza troppe difficoltà.

Pokemon GO è stata l'app più scaricata del 2016 su iOS e Android ma occupa solamente la terza posizione nella classifica dei maggiori incassi dell'anno, preceduta da Clash Royale e Monster Strike. Per il 2017, Niantic ha in programma di lanciare il gioco su smartwatch Android Wear, inoltre arriveranno anche nuovi eventi e contenuti, tra cui nuovi Pokemon Leggendari.