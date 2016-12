L'obiettivo primario dinel creare, era quello di proporre un tipo di intrattenimento videoludico innovativo, che spingesse i giocatori ad esperire il titolo in movimento e al di fuori delle proprie case. L'obiettivo è pienamente centrato, in quanto sono ben 8.7 miliardi i km percorsi dai giocatori sin dal lancio del gioco.

Tale quantità di spazio percorsa equivale a 200.000 giri intorno alla Terra, e Niantic è convinta che, per percorrere una distanza tanto impressionante, sarebbero necessari un jet e più di 1.000 anni di tempo. Dal video che vi proponiamo in calce, apprendiamo inoltre che i giocatori hanno catturato in tutto più di 88 miliardi di Pokémon.

Pokémon GO è disponibile ora per dispositivi iOS e Android.