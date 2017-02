Pokémon GO: gli allenatori faticano a trovare le 26 varianti di Unown

si è recentemente aggiornato accogliendo al suo interno i Pokémon di seconda generazione . Tra questi, vi è anche, una misteriosa e particolare creatura che si presenta in un totale di 26 forme, e la cui cattura sta risultato agli allenatori un vero e proprio miraggio.

Pur avendo l'ideale compito di catturare tutte e 26 le versioni di Unown, gli allenatori si ritrovano a dover faticare enormemente per trovare anche un solo esemplare del Pokémon. Sicuramente non una situazione favorevole per chi è intenzionato ad acquisire tutti gli achievement e le medaglie di Pokémon GO.

Nonostante questo, i giocatori possono essere sicuri sul fatto che Unown non sia un Pokémon region locked: su reddit, infatti, sono state segnalate alcune catture da Singapore e dagli Stati Uniti.