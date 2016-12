Pokemon GO: gli eventi natalizi partiranno il 25 Dicembre

I nuovi eventi natalizi dipartiranno dal, permettendo agli utenti del gioco Niantic di ricevere oggetti omaggio ai Pokestop e di aumentare le probabilità di successo nella cattura di alcune creature di seconda generazione.

Dal 25 Dicembre al 3 Gennaio i giocatori di Pokemon GO riceveranno un'incubatrice a singolo utilizzo ogni giorno, durante la prima visita al Pokestop, mentre aumenteranno le probabilità di cattura per Togepi, Pichu e per le varie creature di seconda generazione introdotte di recente. Inoltre dal 30 Dicembre all'8 Gennaio si avranno maggiori chance di ottenere gli starter della regione di Kanto (Bulbasaur, Squirtle, Charmander) e le loro evoluzioni. In tutto questo non fatevi sfuggire Picachu Natalizio, visto che dopo l'evento natalizio non sarà più disponibile: in questa guida vi diamo qualche consiglio per acchiapparlo.