Pokemon GO: gli scambi saranno permessi solamente in locale e non online

Durante la GDC di San Francisco, Tatsuo Nomura (Senior Manager di) ha confermato che gli scambi dinon funzioneranno online. In altre parole, sarà possibile scambiare Pokemon solamente con altri giocatori nelle vicinanze.

Sono tanti i giocatori che hanno richiesto l'introduzione degli scambi online, in particolar modo gli utenti che abitano in zone scarsamente popolate, tuttavia l'obiettivo di Niantic è quello di avvicinare e unire i giocatori, per questo gli scambi a distanza non verranno implementati nel gioco.

La funzionalità Scambio arriverà nel corso dell'anno e maggiori dettagli in merito verranno diffusi nelle prossime settimane. Grazie all'aggiornamento che ha introdotto i Pokemon di seconda generazione, Pokemon GO è tornato in cima alla classifica delle app più scaricate, raggiungendo quota 650 milioni di download in tutto il mondo.