Pokemon GO: Guida alle nuove bacche (Baccabana e Baccananas)

In questaandremo ad analizzare le caratteristiche delle nuove bacche (Baccabana, Baccananas) introdotte con l'ultimo aggiornamento del gioco, offrendovi utili consigli che vi aiuteranno ad ottenere il massimo dalla vostra avventura.

Potrete ottenere le bacche visitando i Pokéstop sparsi per le varie città. Prestate tuttavia attenzione al numero di oggetti presenti nel vostro inventario poiché, dopo aver superato la soglia massima, non potrete in alcun modo immagazzinare nuovi consumabili da utilizzare durante la cattura di Pokémon selvatici. Come accennato in precedenza, il nuovo aggiornamento introduce due inedite bacche, ovvero la Baccabana e la Baccananas, che vanno ad affiancarsi alla Baccalampon. La prima bacca permette di rallentare il movimento dei mostriciattoli, mentre la seconda raddoppierà la quantità di caramelle raccolte se il tentativo di cattura andrà a buon fine.

Baccabana

La Baccabana rallenta i movimenti di un Pokémon selvatico, facilitandone in tal modo la cattura. I mostriciattoli tendono infatti ad attaccare o a schivare le vostre mosse, perciò uno spostamento più lento vi permetterà di anticipare i loro movimenti ed agire di conseguenza. Vi consigliamo di usare questa bacca quando siete a corto di Pokéball, massimizzando così le probabilità di cattura del Pokémon.



Baccananas

Anche la Baccananas è stata introdotta con l’ultimo aggiornamento e, grazie ad essa, è possibile raddoppiare la quantità di caramelle raccolte ogniqualvolta il tentativo di cattura andrà a buon fine. Prestate quindi attenzione al numero di bacche impiegate nell’azione, poiché il loro effetto non verrà prolungato per tutta la durata del processo. Ottimizzate le vostre probabilità di successo utilizzando Pokéball più efficaci rispetto al normale come, ad esempio, le Great Ball e le Ultra Ball.



Baccalampon

Se avete giocato a Pokémon GO nei mesi precedenti, la Baccalampon vi risulterà senza ombra di dubbio familiare. Questo oggetto, presente fin dall’uscita del gioco, incrementa infatti le probabilità di cattura di un Pokémon, soprattutto se combinata a Pokéball più efficaci rispetto al normale. Come già visto per la Baccananas, anche gli effetti della Baccalampon svaniranno dopo un tentativo di cattura andato a male, perciò giocate con attenzione le vostre carte.



L'ultimo aggiornamento di Pokemon GO porta in dote 80 nuovi Pokemon di seconda generazione, oltre a nuove evoluzioni e oggetti evoluzione.