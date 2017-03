Pokemon GO: Guida alle uova per i Pokemon di seconda generazione

Come ben saprete, ini Pokémon possono essere scovati e catturati nel loro habitat naturale o, più semplicemente, possono nascere dalle uova in vostro possesso. In questa guida andremo quindi ad analizzare il sistema di schiusa delle uova, indicandovi tutti i mostriciattoli dipresenti nelle uova da 2, 5 e 10 chilometri.

Pokémon e Uova

Gli elenchi sottostanti riportano i Pokémon di seconda generazione presenti nelle uova da 2, 5 e 10 chilometri. Ricordate tuttavia che, pur facendo schiudere un uovo da 10 chilometri, potreste ottenere uno dei più comuni mostriciattoli presenti nelle uova da 5 o da 2 chilometri o, ancora, un Pokémon appartenente alla prima generazione. Lo stesso discorso vale per le uova da 5 chilometri.



Uova da 2 chilometri

Aipom

Chikorita

Totodile

Cyndaquil

Misdreavus

Pichu

Remoraid

Slugma

Togepi

Cleffa

Igglybuff

Ledyba

Uova da 5 chilometri

Elekid

Sneasel

Yanma

Girafarig

Natu

Magby

Phanpy

Qwilfish

Shuckle

Smoochum

Stantler

Tyrogue

Wobbuffet

Wooper

Dunsparce

Uova da 10 chilometri

Gligar

Miltank

Larvitar

Mantine

Mareep

Pineco

Skarmory

Sudowoodo

Come ottenere le Uova

Vi sono tre diversi tipi di uova, catalogabili in base al numero di chilometri da percorrere per farle schiudere. I traguardi sono 2, 5 e 10 chilometri. In generale, maggiore è la distanza richiesta per schiudere le Uova e più rari saranno i Pokémon che riuscirete a ottenere. Per dare il via al processo, è necessario inserire le uova all’interno di apposite incubatrici, altrimenti i chilometri percorsi non verranno conteggiati dall’applicazione.



Le uova sono piuttosto facili da reperire. Recandovi nei pressi di un Pokéstop ed interagendo con esso potrete infatti ottenere nuove uova in maniera del tutto casuale. Resta da precisare che, a differenza di altri oggetti presenti nel gioco, le uova non possono essere acquistate in alcun modo. Ciò conferirebbe infatti un notevole vantaggio a tutti gli allenatori disposti a spendere una considerevole somma di denaro pur di avanzare il più velocemente possibile, facilitando di conseguenza il completamento del Pokédex e la conquista di nuove Palestre.



Come far schiudere le Uova

Come accennato in precedenza, le uova potranno schiudersi solo se inserite all’interno di apposite incubatrici. All’inizio del gioco avrete a disposizione un’unica incubatrice, utilizzabile senza limitazioni per un numero infinito di volte. Le incubatrici supplementari potranno essere ottenute raggiungendo determinati livelli o, ancora, potrete acquistarne di nuove tramite il Negozio, al costo di 150 Pokémonete. A differenza della vostra prima incubatrice, queste avranno un utilizzo limitato a tre uova ciascuna. Maggiore sarà il numero di incubatrici in nostro possesso, maggiore sarà il vantaggio che ne ricaveremo, poiché potremo incubare più uova contemporaneamente, fino ad un massimo di nove. Vi consigliamo perciò di sfruttare al meglio le incubatrici supplementari, destinandole unicamente alle uova da 5 o da 10 chilometri.



Per dare il via al processo d’incubazione, recatevi nella scheda dedicata alle uova e cliccate su una di esse: il gioco vi consentirà di metterla in una delle incubatrici in vostro possesso. D’ora in poi, non dovrete far altro che percorrere a piedi i chilometri necessari alla schiusa. Ricordate inoltre che l’applicazione dovrà restare aperta per tutta la durata dei vostri spostamenti, altrimenti non rileverà alcun movimento. Per ovviare al problema, potrete attivate la modalità Risparmio Batteria dalle impostazioni del gioco: questa oscurerà il display del vostro dispositivo continuando, al contempo, a misurare la distanza da voi percorsa, in modo da ridurre al minimo il consumo della batteria. Discorso a parte per i possessori dell’accessorio Pokémon GO Plus: in tal caso, dopo aver collegato il vostro braccialetto allo smartphone tramite Bluetooth, potrete percorrere i chilometri richiesti senza dover consultare in continuazione l’applicazione.