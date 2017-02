Pokemon GO: Guida ai nuovi Oggetti Evoluzione (Squama di Drago, Pietrasolare)

L'ultimo aggiornamento diha portato in dote non solo 80 nuovi Pokemon di seconda generazione tratti dama anche la novità degli "" (Upgrade, Pietrasolare, Roccia di Re, Metalcoperta e Squama Drago) indispensabili per ottenere le nuove forme evolutive di mostri come Gloom, Slowbro, Onix e Seadra.

Questi nuovi oggetti non possono essere acquistati ma potranno essere reperiti nei PokèStop: interagendo con un PokèStop almeno una volta al giorno per una settimana riceverete un bonus casuale, tra cui con ogni probabilità un item casuale tra Metalcoperta, Squama Drago, Upgrade, Pietrasolare e Roccia di Re. Vediamo adesso a quali tipi di Pokemon sono associati questi oggetti:

Pietrasolare

Oggetto associato ai Pokemon di tipo Erba, utilizzando Pietrasolare sarà possibile ad esempio far evolvere Sunkern in Sunflora (50 caramelle) e Gloom in Bellossom (100 caramelle).

Upgrade

Upgrade è lo strumento che serve per far evolvere Porygon e aggiungere così Porygon2 al proprio Pokedex. Per l'evoluzione sono necessarie anche 50 caramelle.

Roccia di Re

Con la Roccia di Re sarà possibile far evolvere Slowbro in Slowking (50 caramelle) e Poliwhirl in Politoed (100 caramelle).

Squama Drago

Oggetto dedicato ai Pokemon di tipo Drago, può essere utilizzato per trasformare Seadra in Kingdra con l'aggiunta di 100 caramelle.

Metalcoperta

Tramite Metalcoperta potrete ottenere due potenti Pokemon, ovvero Steelix (Evoluzione di Onix con 50 caramelle) e Scizor (Evoluzione di Scyther con 50 caramelle).

Su Everyeye.it trovate anche la guida alle nuove evoluzioni con gli oggetti, inoltre vi ricordiamo che è possibile far evolvere Eevee in Umbreon ed Espeon senza utilizzare alcun item ma semplicemente seguendo i passaggi elencati nella guida all'evoluzione di Eevee. Prima di chiudere vi segnaliamo infine l'elenco con tutti i Pokemon di seconda generazione ora presenti in Pokemon GO.