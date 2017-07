Pokemon GO: Guida ai Pokemon Leggendari, come catturare Lugia e Articuno

Dopo oltre un anno di attesa, i Pokemon Leggendari sono finalmente arrivati su. A partire dal 22 luglio è infatti possibile catturareprendendo parte alle sfide Raid introdotte con l’ultimo aggiornamento. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio il sistema di cattura dei nuovi

I primi due Pokemon Leggendari, Lugia e Articuno, sono stati introdotti durante il Pokemon GO Fest di Chicago, tenutosi lo scorso sabato. Al termine dell’evento, tutti i partecipanti hanno ricevuto in regalo Lugia, mentre il team Saggezza, vincitore della speciale sfida organizzata nel corso della giornata, ha fatto sì che Articuno venisse sbloccato e aggiunto nel gioco come secondo Pokemon Leggendario, ottenibile attraverso il relativo Raid. Niantic ha tuttavia assicurato che, nelle prossime settimane, Pokemon GO riceverà nuovi Pokemon Leggendari da catturare assieme ai propri amici.

Come anticipato in apertura, per catturare i Pokemon Leggendari è necessario prendere parte alle Battaglie Raid introdotte con l’ultimo aggiornamento di Pokemon GO. A differenza di quanto emerso nelle scorse settimane, per partecipare a tali sfide non è necessario possedere alcun ticket dedicato. Basterà infatti avere a disposizione un Raid Pass Standard o, in alternativa, acquistarne di nuovi tramite lo Store del gioco. Quando un Raid Leggendario sarà disponibile, un Uovo Leggendario di colore blu scuro apparirà sulla Palestra designata. I giocatori avranno dunque un periodo di tempo pari a 48 ore per prendere parte al raid prima che l'evento abbia inizio. Vi consigliamo dunque di radunare i vostri amici e partecipare in gruppi da venti all’evento, poiché i Pokemon Leggendari sono alquanto forti e vi creeranno non pochi problemi. Dovrete ovviamente avere a disposizione dei Pokemon potenti e allenati, altrimenti le vostre possibilità di vittoria saranno pressoché pari a zero.

In particolare, Lugia è vulnerabile alle mosse di tipo Buio, Roccia, Ghiaccio, Fantasma ed Elettro, perciò cercate di utilizzare dei Pokemon che siano in grado di sferrare tali attacchi. Articuno è invece vulnerabile alle mosse di tipo Elettro, Fuoco, Acciaio e Roccia, perciò cercate di sfruttare questi dati a vostro favore. Tenete bene a mente che, una volta catturati, i Pokemon Leggendari non potranno essere posti a difesa delle palestre, poiché andrebbero ad influire negativamente sul bilanciamento del gioco. Tuttavia, questi Pokemon potranno essere liberamente utilizzati per sferrare offensive alle palestre.

