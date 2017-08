Pokemon GO: in arrivo Mewtwo per le Battaglie Raid Esclusive

Con un nuovo aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale,ha annunciato chefarà presto la sua comparsa sunelle Battaglie Raid Esclusive. ILugia, Articuno, Zapdos, e Moltres, inoltre, torneranno ad essere disponibili dal 14 al 31 Agosto.

Dopo aver fatto la sua prima comparsa in Giappone durante l'evento Pokemon GO Stadium di Yokohama, Mewtwo arriverà anche in Europa nel corso delle prossime settimane grazie al nuovo sistema delle Battaglie Raid Esclusive.

Le Battaglie Raid Esclusive sono simili alle Battaglie Raid esistenti, ma con alcune differenze sostanziali. I Raid Esclusivi appariranno periodicamente nelle Palestre di tutto il mondo, ma a differenza dei Raid esistenti, gli allenatori saranno invitati direttamente a intervenire in una Battaglia Raid Esclusiva. Per ricevere un invito a una Battaglia Raid Esclusiva, bisognerà prima completare con successo un Raid nella Palestra in cui si terrà la Battaglia Raid Esclusiva.

Gli inviti conterranno informazioni su quando si terrà il Raid e verranno inviati con largo anticipo, per permettere di coordinarsi con altri Allenatori prima di affrontare il potente Raid Boss. Mewtwo sarà il primo Pokemon che gli Allenatori potranno affrontare nelle Battaglie Raid Esclusive, ma altre potenti creature potranno uscire dalle Raid Eggs che si troveranno nel corso delle Battaglie Raid Esclusive delle prossime settimane.

Infine, per festeggiare il successo riscosso nelle ultime settimane con i primi Pokemon Leggendari, Niantic ha deciso di rendere nuovamente disponibili in Pokemon GO Lugia, Articuno, Zapdos, e Moltres. Gli allenatori avranno la possibilità di catturare queste rare creature nel corso delle Battaglie Raid che si terranno dal 14 al 31 agosto.