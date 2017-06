Pokemon GO: in arrivo un nuovo evento chiamato 'Ghiaccio e Fuoco'?

Stando a una voce di corridoio emersa nelle ultime ore, un nuovo evento chiamato "Ghiaccio e Fuoco" sarebbe in arrivo suil prossimo 13 giugno. Il leak è stato pubblicato da Team Evolution, sito che si è costruito una buona reputazione sui rumor legati al gioco mobile di

Il sito avrebbe svelato la descrizione ufficiale dell'evento. Ve la proponiamo di seguito: "Dal 13 al 20 giugno, gli allenatori di tutto il mondo avranno la possibilità di scoprire più Charmander, Cyndaquil, Growlithe, Houndour, Ponyta, Swinub, Vulpix e le loro evoluzioni. Occhi puntati anche su Sneasel, Magmar, Cloyster e su altri Pokemon di tipo Ghiaccio e Fuoco. È tempo di perfezionare il vostro lancio di Pokè Ball, allenatori! Nel corso dell'evento, riceverete grandi bonus XP alla cattura dei Pokemon con lanci buoni, grandiosi ed eccellenti, oltre che con Pokè Ball curve e con il primo lancio. In più, potrete ottenere EXP aggiuntivi per far dischiudere le vostre uova. Per avvantaggiarvi di tutto questo, le Uova Fortunate saranno in vendita al 50% nel negozio in-game. Tieniti pronto ad esplorare il mondo intorno a te, sono in arrivo ulteriori aggiornamenti! Il team di Pokemon GO"

Se la notizia dovesse rivelarsi vera, l'evento Ghiaccio e Fuoco inizierebbe il prossimo 13 giugno per tutti i giocatori di Pokemon GO. Non rimane che attendere l'eventuale conferma di Niantic.