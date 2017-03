Pokemon GO: in arrivo uno speciale evento per la ricorrenza del pesce d'aprile?

Secondo alcuni rumor e speculazioni,potrebbe proporre un nuovo evento diper la rincorrenza del pesce d'aprile, sebbene non ci siano ancora conferme in merito. L'ultimo evento è stato lanciato amentre gli sviluppatori non hanno stranamente presentato iniziative per

Molti giocatori si sono detti delusi dalla mancanza di un nuovo evento per San Patrizio ma non è escluso che Niantic abbia deciso di ignorare questa ricorrenza poichè non festeggiata in tutto il mondo ma solamente in determinate aree geografiche.

Stando ad alcune ipotesi diffuse da Videogames Republic, il prossimo vento potrebbe proprio arrivare in contemporanea con il primo aprile, data che segna la nascita non ufficiale di Pokemon GO, come ricorderete infatti nel 2014 Google e The Pokemon Company lanciarono un pesce d'aprile che richiedeva di sfruttare Google Mappe per catturare i mostriciattoli.



Niantic potrebbe quindi sfruttare questo anniversario per proporre un nuovo evento e proporre così le tanto attese modifiche alle palestre, l'aggiunta del sistema di scambi o i primi Pokemon Leggendari. Restiamo in attesa di saperne di più.