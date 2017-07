Nonostante l'evento sia stato afflitto da alcuni problemi organizzativi, ilsi è rivelato un successo, commercialmente parlando. Secondo i dati diffusi da Sensor Tower, il 23 luglio l'app ha generato incassi pari a 5,8 milioni di dollari, dato riferito al valore delle microtransazioni effettuate su App Store e Google Play.

Pokemon GO è tornata prima nella classifica delle app più redditizie di App Store in ben 23 paesi. L'arrivo dei primi Pokemon Leggendari ha convinto tanti allenatori a tornare a giocare e a fare scorta di oggetti per provare a catturare Lugia e Articuno.

I prossimi Pokemon Leggendari, Zapdos e Moltres, saranno disponibili dal 31 luglio e fino a metà agosto. Assisteremo a un nuovo record di incassi per Pokemon GO?