Pokemon GO introdurrà presto la co-op tra giocatori

Con un post pubblicato sul blog ufficiale ha confermato l'arrivo delle prime feature co-op in. Stando alle prime indiscrezioni di un dataminer, i giocatori potrebbero avere la possibilità di assalire le palestre in cooperativa.

Per essere più precisi, il dataminer di The Silph Road ha scoperto che alcune linee di codice all'interno del gioco contengono un riferimento ai "raid nelle vicinanze", lasciando pensare a una feature che segnala la presenza di altri giocatori della zona che stanno assaltando una palestra. Insomma, Pokemon GO includerà finalmente una modalità co-op, ma per conoscerne tutti i dettagli dobbiamo attendere ulteriori notizie da Niantic.

Intanto vi ricordiamo che Pokemon GO è stato premiato come miglior gioco mobile ai BAFTA Awards. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.