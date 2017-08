Pokemon GO: Kangaskhan arriverà in alcune città europee fino al 21 agosto

ha annunciato che a partire da questo weekend, e solo fino al 21 Agosto,sarà catturabile all'interno diin alcune città europee. Per quanto riguarda l'Italia, la creatura potrà essere catturata a, ae a

Per chi non lo sapesse, Kangaskhan è un Pokemon esclusivo dei territori dell'Australia e della Nuova Zelanda (non a caso stiamo parlando di una creatura dalle fattezze di un canguro), ma nei prossimi giorni anche gli abitanti di alcune città europee avranno l'opportunità di incontrarlo all'interno di Pokemon GO. Di seguito vi elenchiamo le città in cui Kangaskhan sarà catturabile fino al 21 Agosto:

Vienna, Austria

Prague, Czech Republic

Copenhagen, Denmark

Helsinki, Finland

Dijon, France

Lille, France

Lyon, France

Marseille, France

Nice, France

Paris, France

Rennes, France

Berlin, Germany

Bochum, Germany

Gera, Germany

Leipzig, Germany

Mönchengladbach, Germany

Munich, Germany

Oberhausen, Germany

Recklinghausen, Germany

Milan, Italy

Naples, Italy

Rome, Italy

Oslo, Norway

Warsaw, Poland

Lisbon, Portugal

Bratislava, Slovakia

Badajoz, Spain

Barcelona, Spain

Cádiz, Spain

Madrid, Spain

Sevilla, Spain

San Sebastián, Spain

Valencia, Spain

Valladolid, Spain

Stockholm, Sweden

Zürich, Switzerland

Amsterdam, The Netherlands

Leidschendam, The Netherlands

Zoetermeer, The Netherlands

Belfast, United Kingdom

Birmingham, United Kingdom

Cardiff, United Kingdom

Glasgow, United Kingdom

London, United Kingdom

Manchester, United Kingdom

Come vi abbiamo già segnalato in apertura di notizia, in Italia le città in cui sarà possibile catturare Kangaskhan sono Milano, Roma e Napoli. Ricordiamo che ci sarà tempo fino al 21 Agosto: qualcuno di voi riuscirà a sfruttare questa occasione?