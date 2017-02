Pokemon GO: i migliori Pokemon in attacco e difesa dopo l'ultimo aggiornamento

si è aggiornato introducendo più di ottanta nuovi mostriciattoli appartenenti alla seconda serie, assieme a un bilanciamento delle statistiche di alcuni mostri. In questa guida andremo ad analizzare le statistiche dei più fortiin circolazione.

La lista include inoltre alcuni Pokémon leggendari quali Mew, Mewtwo e Moltres, scovati da alcuni appassionati grazie al datamining ma, attualmente, assenti dal gioco. Con ogni probabilità, questi mostriciattoli verranno inclusi in futuro grazie ad un nuovo aggiornamento o, in alternativa, tramite un evento speciale.

I migliori Pokémon in attacco

In questa categoria rientrano Pokemon come Gengar, Zapdos, Dragonite, Mewtwo, Moltres, Flareon e Gyarados.

Mewtwo 330 Alakazam 271 Ho-Oh 263 Dragonite 263 Espeon 261 Gengar 261 Zapdos 253 Tyranitar 251 Moltres 251 Flareon 246 Raikou 241 Kingler 240 Pinsir 238 Gyarados 237 Scizor 236 Ursaring 236 Entei 235 Heracross 234 Machamp 234 Exeggutor 233 Jolteon 232 Kadabra 232 Arcanine 227 Houndoom 224 Hitmonlee 224

I migliori Pokémon in difesa

Categoria che include mostri come Lugia, Cloyster, Steelix, Matine, Suicine, Mr. Mime, Blissey, Hippo e Tyranitar. Di seguito, la lista completa.

Shuckle 396 Steelix 333 Lugia 323 Cloyster 323 Ho-Oh 301 Onix 288 Mantine 260 Skarmory 260 Umbreon 250 Articuno 249 Forretress 242 Tentacruel 237 Suicune 235 Mr. Mime 233 Blissey 229 Golem 229 Omastar 227 Weezing 221 Hypno 215 Donphan 214 Kingler 214 Hitmontop 214 Tyranitar 212 Hitmonchan 212 Miltank 211

Pokémon con il maggior quantitativo di HP

Fanno parte di questo elenco Snorlax, Blissey, Wigglytuff, Wobbuffet, Entei, Rydon, Lugia, Mewtwo e Kangaskan, solamente per citare alcuni Pokemon con un elevato quantitativo di HP a disposizione.

Blissey 510 Chansey 500 Wobbuffet 380 Snorlax 320 Wigglytuff 280 Vaporeon 260 Lapras 260 Lanturn 250 Entei 230 Jigglypuff 230 Mewtwo 212 Ho-Oh 212 Lugia 212 Rydon 210 Kangaskan 210 Muk 210 Tyranitar 200 Celebi 200 Mew 200 Suicune 200 Piloswine 200 Noctowl 200 Dunsparce 200 Azumarill 200 Gyarados 190

Pokémon più forti del gioco (Overall)

Tra i Pokemon più forti di Pokemon GO troviamo Mewtwo, Ho-Oh, Tyranitar, Lugia, Entei, Zapdos, Molstres, Gyarados, Rhydon e Snorlax.

Mewtwo 4760 Ho-Oh 4650 Tyranitar 3670 Lugia 3598 Dragonite 3581 Entei 3377 Snorlax 3355 Raikou 3349 Zapdos 3330 Rhydon 3300 Gyarados 3281 Moltres 3272 Blissey 3219 Vaporeon 3157 Celebi 3090 Mew 3090 Donphan 3022 Espeon 3000 Lapras 2980 eracross 2938 Articuno 2933 Golem 2916 Exeggutor 2916 Flareon 2904 Machamp 2889

Cosa ne pensate di queste statistiche aggiornate dei nuovi Pokemon di seconda generazione?