Pokemon GO: Niantic accenna ai Pokemon di terza generazione e al PvP

Durante una recente intervista concessa a Business Weekly , il CEO diJohn Hanke ha parlato di nuove meccaniche di combattimento in arrivo su, lasciando presagire l'implementazione di una modalità PvP. Il CEO ha fatto cenno anche aidi terza generazione.

"Ci sono molti Pokemon che ancora non sono stati lanciati. Quindi immagino che la prossima 'arma segreta' sarà il lancio dei Pokemon di terza generazione. Mi auguro che i giocatori possano vederli presto." dichiara John Hanke, lasciando intendere che le creature di terza generazione potrebbero arrivare in tempi relativamente ravvicinati su Pokemon GO.

Per quanto riguarda le nuove meccaniche di combattimento, invece, il CEO ha specificato che verranno inserite in Pokemon GO nel 2018. Che si tratti davvero della modalità PvP tanto attesa dai giocatori?