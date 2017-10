Da oggi tutti gli allenatori dipotranno partecipare al primo concorso fotografico del gioco, indetto da. I giocatori dovranno scattare una foto AR di un Pokemon avvistato e condividerla su Instagram entro il 25 ottobre utilizzando l'hashtag

Ogni allenatore potrà pubblicare un massimo di tre foto, Niantic Labs selezionare le dieci più belle e gli autori dei migliori scatti riceveranno un kit che include un paio di auricolari Bluetooth, Pokemon GO Plus e un poster autografato dal team di sviluppo. Una buona occasione per mettere alla prova le vostre abilità fotografiche, buona fortuna e buon divertimento!