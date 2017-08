Pokemon GO: il nuovo aggiornamento introduce novità per i Raid

è stato aggiornato alla versione 1.43.1 per iOS e 0.73.1 per Android: questo update porta in dote alcune novità per i Raid e risolve bug e problemi minori riscontrati dalla community.

Di seguito, il changelog integrale del nuovo aggiornamento di Pokemon GO:

Aggiunta l'abilità di ruotare il Disco Foto in una Palestra utilizzando Pokémon GO Plus

Risolto un bug che faceva sempre fuggire il Raid Boss dall'ultima Premier Ball

Risolto un bug che impediva agli allenatori di ricevere doppia esperienza dalle Battaglie Raid mentre utilizzavano un Uovo Fortunato

Aggiunta l'abilità per vedere il numero di Allenatori entrati che si preparano a una battaglia Raid prima di utilizzare un Raid Pass

Migliorata la funzionalità di ricerca sullo schermo della Pokémon Collection

Risolti vari bug e problemi minori

Secondo alcuni rumor, Mewtwo dovrebbe presto fare la sua comparsa in Pokemon GO, non è escluso che il nuovo update prepari il gioco all'arrivo del tanto atteso Pokemon Leggendario.