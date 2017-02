Pokemon GO: Pikachu con cappellino speciale per festeggiare il Pokemon Day

Per festeggiare il(che cadrà lunedì 27 febbraio), Niantic ha organizzato una serie di iniziative in, che prevedono il lancio di un hashtag ufficiale e la presenza di uno specialevestito a festa.

Niantic ha rivelato tutti i dettagli sui festeggiamenti per il Pokemon Day: "Il 27 febbraio si festeggia il Pokemon Day e per l'occasione abbiamo collaborato con The Pokemon Company per lanciare uno speciale evento degno di questo importante anniversario. Dalle 22:00 del 26 febbraio e fino alla stessa ora del 6 marzo sarà possibile catturare la versione festiva di Pikachu, dotata di un cappellino celebrativo esclusivo. Pikachu Anniversary resterà vostro per sempre ma potrà essere catturato solamente durante il periodo indicato. Inoltre, in occasione del Pokemon Day vi invitiamo a scattare delle foto a questo speciale Pikachu e condividerle sui social network utilizzando l'hashtag #PokemonDay."

Vi ricordiamo che su Everyeye.it trovate la guida con i suggerimenti utili per trovare Pikachu con cappellino festivo in Pokemon GO.