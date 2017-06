Pokemon GO: Pokemon Leggendari e battaglie PvP in arrivo durante l'estate

Il sito brasiliano O Globo ha intervistato recentemente Mathieu de Fayet, VP Stategic Partnerships di, il quale ha confermato che durante l'estate arriveranno interessanti novità nel mondo di, tra cui i Pokemon Leggendari.

de Fayet conferma che i Pokemon leggendari e gli scontri PvP tra allenatori faranno parte delle novità di Pokemon GO per l'estate 2017, purtroppo al momento non ci sono altri dettagli ma il team sta lavorando per rifinire al meglio questo aspetti con l'obiettivo di renderli disponibili al più presto possibile. In passato, Niantic aveva fatto capire che i primi Pokemon Leggendari avrebbero fatto la loro comparsa in estate, ipotesi ora confermata anche dal VP Stategic Partnerships della società.

Nonostante i numeri si siano ridotti rispetto alle settimane successive al lancio, Pokemon GO continua a riscuotere un notevole successo, stazionando nella classifica delle 20 app più redditizie da oltre nove mesi.