Pokémon Go potrebbe non arrivare in Cina

Stando a quanto dichiarato dalla testata Reuters, la popolarissima applicazione per smartphone Pokémon Go, la più scaricata da App Store nell’anno appena concluso, potrebbe non uscire mai in territorio cinese, rinunciando così ad una grossa fetta di potenziali utenti e scontentando molti fan dei mostri tascabili.

L’amministrazione statale per la stampa, la radio, i film e la televisione, riterrebbe il gioco “una minaccia per la sicurezza dell’informazione geografica, e pericoloso per il trasporto e la sicurezza personale dei consumatori”. In aggiunta, l’applicazione di Niantic si basa sul servizio cartografico di Google Maps, bloccato su in tutta la Repubblica Popolare Cinese. In passato, Pokémon Go era stato accusato negli Stati Uniti di causare tamponamenti stradali, costringendo lo sviluppatore a implementare un limite di velocità in un successivo aggiornamento.

