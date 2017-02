Pokemon GO: presto al via l'evento di San Valentino?

Secondo alcuni rumor trapelati sul web in queste ore,sarebbe pronta per dare il via al nuovo evento tematico di, dedicato alla festa di, in partenza presumibilmente all'inizio della prossima settimana.

Questo evento dovrebbe portare in dote numerose novità, tra cui una maggior distinzione tra i Pokemon maschi e femmine e la possibilità di dare vita a un allevamento di Pokemon. Il codice sorgente del gioco suggerisce poi l'imminene arrivo di Umbreon ed Espeon, che potrebbero fare la loro comparsa proprio durante la festa degl innamorati. Al momento, si tratta solamente di indiscrezioni non confermate, per saperne di più dovremo necessariamente attendere ancora qualche giorno.