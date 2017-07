Pokemon GO: problemi ai server nel weekend, Niantic si scusa con i giocatori

Ilsi è rivelato un successo, con oltre 20.000 giocatori che si sono recati al Grant Park di Chicago per partecipare ai festeggiamenti per il primo anniversario di. Purtroppo però non sono mancati problemi che hanno afflitto i server e impedito ai giocatori di connettersi all'applicazione.

Come riportato da GameInformer, gli allenatori hanno riscontrato problemi di connessione all'interno del Grant Park, la rete mobile non è infatti riuscita a supportare 20.000 connessioni in contemporanea nello stesso luogo. Al tempo stesso, anche i server di Niantic hanno dato problemi di instabilità durante la cattura dei primi Pokemon Leggendari (Lugia e Articuno).

Niantic Labs si è scusata con i giocatori ed ha offerto ai partecipanti al Pokemon GO Fest un pacchetto di Pokemonete da spendere in-game del valore di 100 dollari. Al momento non sono previsti invece bonus per chi non era presente all'evento di Chicago.