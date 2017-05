Pokemon GO: pubblicato un nuovo aggiornamento su iOS e Android

ha pubblicato un nuovo update per le versioni iOS e Android di: questo aggiornamento non include nuovi contenuti ma si limita ad aggiungere il supporto per la lingua portoghese e la possibilità di visualizzare i progressi toccando una medaglia specifica.

La patch non corregge bug o problemi tecnici e non aggiunge le tanto attese nuove funzionalità dedicate agli scambi, le quali arriveranno nel corso del 2017. Per l'anno in corso, Niantic Labs ha promesso nuove sorprese, tra cui una lunga serie di eventi, novità per le palestre e il debutto dei Pokemon Leggendari.