ha pubblicato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento per le versioni iOS e Android di. Questo update risolve alcuni bug e problemi minori ma non aggiunge nuovi contenuti come Pokemon Leggendari, gli scambi o le tanto attese migliorie alle palestre.

Tra le novità della patch troviamo l'aggiunta del supporto per il cinese tradizionale, la risoluzione di problemi minori con i testi, correzione di bug e l'aggiornamento della barra della pagina della collezione dei proprio Pokemon.

Durante la primavera, Niantic pubblicherà altri update, lo studio ha promesso tante novità in arrivo nei prossimi mesi, tra cui il sistema di scambi e il debutto dei Pokemon Leggendari.