Pokemon GO riceve i primi due Pokemon Leggendari: Lugia e Articuno

Durante ilorganizzato al Grant Park di Chicago, il gioco mobile diha ricevuto finalmente i primi due: stiamo parlando di. In calce alla notizia trovate il video ufficiale tratto dall'evento americano.

Il Pokemon GO Fest di Chicago ha visto l'introduzione di una "sfida misteriosa", in cui i giocatori avrebbero dovuto catturare un certo numero di Pokemon nel corso della giornata, con l'obiettivo di sbloccare il Raid dedicato a Lugia. Alla fine i partecipanti dell'evento hanno ricevuto in regalo Lugia, senza bisogno di affrontare il Raid, mentre i contributi dei singoli team sono stati raccolti in una classifica: visto che a totalizzare più punti è stato il Team Mystic, la sua mascotte - vale a dire Articuno - è stata aggiunta come secondo Pokemon Leggendario ottenibile in Pokemon GO attraverso il relativo Raid.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.