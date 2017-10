Pokemon GO: rivelate le nuove posizioni di Raikou, Entei e Suicune

ha rivelato le nuove regioni in cui i Pokemon Leggendarisaranno catturabili indurante il mese di ottobre. Per quanto riguarda l'Europa, i giocatori avranno l'opportunità di trovare Suicune fino al 30 ottobre.

Se il mese scorso Raikou era disponibile in America, Entei in Europa e Suicune in Asia, la rotazione di ottobre proporrà Entei in America, Suicune in Europa e Raikou in Asia. Dal momento che stiamo parlando di un evento a durata limitata, le prossime settimane rappresenteranno un'occasione unica per catturare queste creature leggendarie.

Proprio il mese prossimo, infatti, verrà effettuata l'ultima rotazione delle regioni prima che Raikou, Entei e Suicune spariscano definitivamente da Pokemon GO. Alla fine siete riusciti a catturare Entei?