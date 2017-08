Pokemon GO: Shiny Pikachu avvistato anche al di fuori del Giappone

Nelle ultime ore sono arrivati i primi avvistamenti disuin giro per il mondo. La conferma arriva pure da: la rara variante cromatica della creatura è adesso disponibile anche al di fuori del Giappone.

Come potete vedere nel tweet riportato in calce alla notizia, Niantic ha riportato che Shiny Pikachu è stato avvistato su Pokemon GO in giro per il mondo, confermando che adesso anche i giocatori al di fuori del Giappone possono imbattersi nella rara variante cromatica del Pokemon.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, a parte il fatto che per catturare Shiny Pikachu occorre una buona dose di fortuna. Qualcuno di voi ha avuto modo di trovarlo?

Ricordiamo che fino al 31 Agosto sarà possibile catturare Lugia, Articuno, Zapdos, e Moltres, e che Mewtwo sarà presto disponibile nelle Battaglie Raid Esclusive.