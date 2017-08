Pokemon GO: Shiny Pikachu disponibile in Giappone, presto anche in Italia?

, la rara variante cromatica dell'iconico pocket monster, è disponibile da poche ore suin Giappone. La creatura potrà essere catturata durante il Pikachu Outbreak Festival di Yokohama, ma non è escluso che possa apparire anche in altri paesi nel corso dei prossimi giorni.

Ora come ora, l'unico modo per catturare Shiny Pikachu è quello di recarsi in Giappone e partecipare al Pikachu Outbreak Festival di Yokohama, ma ci sono buone possibilità che la creatura possa apparire anche negli altri paesi nel corso di questa settimana. Nell'attesa che vengano diffuse ulteriori informazioni sulla diffusione geografica di Shiny Pikachu, che ricordiamo essere una rara variante cromatica del famosissimo Pokemon, segnaliamo che Zapdos sarà catturabile fino al 14 Agosto (a questa pagina trovate la nostra guida per ottenere il Pokemon Leggendario), senza dimenticare la presenza fino al 21 Agosto a Roma, Milano e Napoli di Unown e Kangaskhan.