Pokémon GO si aggiorna alla versione 0.57.3

ha reso disponibile per il download il nuovo aggiornamento di: la patch porta il titolo alla sua versione 0.57.3, e succede all'arrivo del major update pubblicato nelle scorse settimane con cui sono stati introdotti i Pokémon di seconda generazione , e che ha causato anche l'arrivo di nuovi bug.

L'aggiornamento pesa circa 86MB, e si limita a correggere le sopracitate imperfezioni tecniche e a stabilizzare le prestazioni di gioco, non introducendo, quindi, alcuna funzionalità o meccanica inedite.

Pokémon GO è disponibile ora per dispositivi iOS e Android. In occasione del Pokémon Day (27 febbraio), Niantic ha organizzato una serie di eventi celebrativi, lanciando un hashtag ufficiale e introducendo uno speciale Pikachu con un cappellino a festa: a questo indirizzo, potete scoprire come ottenerlo.