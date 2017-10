Pokemon GO si aggiorna alle versioni 0.77.1 per Android e 1.47.1 per iOS

Niantic ha annunciato che Pokemon GO si è aggiornato alla versione 0.77.1 per Android e alla versione 1.47.1 per iOS. L'update mira a risolvere una serie di bug e a correggere alcuni problemi di rete riscontrati dagli utenti.

Di seguito vi riportiamo il changelog completo del nuovo aggiornamento:

Ora appare un dialogo di conferma quando si cerca di trasferire il Pokémon in costume

I Pokémon in costume non possono più essere trasferiti in massa

Risolto un bug che causava errori di rete occasionali durante i combattimenti nelle Palestre

Risolto un bug che alle lobby delle Battaglie Raid faceva visualizzare un numero errato di Allenatori in preparazione per i combattimenti

Risolto un bug che causava il ripristino del Pokémon selezionato nella lobby della battaglia Raid dopo aver fatto clic sul pulsante degli elementi

Risolto un bug in cui alcune Curveball non erano state registrate correttamente

Varie risoluzioni di bug e aggiornamenti delle prestazioni

Ricordiamo inoltre che per la fine di ottobre è atteso uno speciale evento di Pokemon GO dedicato ad Halloween, occasione in cui potrebbero arrivare una serie di novità interessanti per tutti gli utenti del gioco Niantic.