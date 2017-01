Pokemon GO si aggiorna su iOS, Android e Apple Watch

ha pubblicato un nuovo aggiornamento per: l'update in questione porta il gioco alla versione 1.23.1 su iOS e 0.53.1 su Android. Nessuna novità di rilievo, ma solamente correzioni di bug ed errori.

Nello specifico, l'aggiornamento risolve un problema con le uova su Apple Watch, modifica il calcolo della distanza per riflettere meglio la latenza del GPS e corregge problemi minori relativi ai testi. Ricordiamo che Pokemon GO è stata l'app più scaricata del 2016 su App Store e Google Play, producendo ricavi pari a 950 milioni di dollari. Per il 2017, gli sviluppatori stanno lavorando a nuovi contenuti, inoltre verranno introdotti nuovi Pokemon Leggendari.