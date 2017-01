Pokemon GO si aggiorna su iOS, Apple Watch e Android

ha rilasciato un nuovo update perche porta il gioco alla versione 0.55.0 pere alla 1.25.0 per i dispositivi. L'aggiornamento mira a risolvere alcuni problemi tecnici e ad aggiungere nuove funzionalità su Apple Watch.

Tra le novità principali introdotte dall'aggiornamento segnaliamo la riduzione dei tempi di caricamento all'avvio dell'applicazione sui dispositivi Android, la correzione dei problemi di connettività di Pokemon GO Plus su Android e il supporto integrato a iOS wheelchair per Apple Watch. L'update risolverà altri bug minori con l'obiettivo di migliorare la stabilità dell'applicazione. Ricordiamo che Tsunekazu Ishihara, presidente di The Pokémon Company, ha dichiarato che in futuro potrebbe arrivare un nuovo accessorio per Pokemon GO.